ਰੂਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
By ANI
Published : September 27, 2026 at 12:01 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਫੌਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ।" ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਗਲੋਬਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਟ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।" ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੀਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਧਨੰਜੈ ਰਾਮਫੁਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ G4 ਅਤੇ L69 ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈਸ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ G4 ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਿਲਡਾ ਹੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ G4 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਟੋਕੀਓ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨੇ ਤਾਕਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ G4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਟੋਕੀਓ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਜ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਕਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਟੱਬ ਨੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਿਪ ਜੇ. ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ
ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ G4 ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 10 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।