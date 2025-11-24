ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਯੂਨਿਟ ਰੂਬੀਕਨ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ
Published : November 24, 2025 at 5:17 PM IST
ਮਾਸਕੋ: ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਗੁਪਤ ਰੂਸੀ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੂਬੀਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲਾਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੂਬੀਕਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੁਪਤ ਯੂਨਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਰੇਈ ਬੇਲੋਸੋਵ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਬੀਕਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਨਮੈਨਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਰੂਬੀਕਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰੂਬੀਕਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਨਮੈਨਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਗਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰੂਬੀਕਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਬੀਕਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਵ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੂਬੀਕਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਲਿਬਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਾਰੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (PRPRI) ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਯੂਐਸ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਆਈਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ AI ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰੂਬੀਕਨ ਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ
ਲੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੀ ਬਸੰਤ ਤੱਕ, ਰੂਬੀਕਨ ਕੋਲ ਸੱਤ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130-150 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਰੂਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਬੀਕਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ 100 ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਮਾਈਕਲ ਕੌਫਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਬੀਕਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਯੂਕਰੇਨੀ) ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਰੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮਚਾਈ?
ਰੂਬੀਕਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਲਈ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਰੂਬੀਕਨ ਕੋਲ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਯੂਏਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਬੀਕਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਸਿਗਨਲ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਰਸਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਬਦਲਣਾ
2024 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ। ਰੂਬੀਕੋਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਡਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ।
ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਰੂਬੀਕੋਨ 1,100-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀਕੋਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 93ਵੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੋਨੇਟਸਕ ਦੇ ਕੋਸਟੀਅਨਟੀਨਿਵਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀਕੋਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ, ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ, ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ, ਰੂਬੀਕਨ ਯੂਨਿਟ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਰੂਬੀਕਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
2024 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 331 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਰੋਨਸਕੁਐਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਬੰਬਾਰ ਹੁਣ ਔਸਤਨ 40-50 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਬੀਕਨ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਹ ਹੋਏ 10,000 ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਰੋਨ ਸਨ, 16.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 14.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਸਨ ਅਤੇ 13.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਸਨ।
ਰੂਬੀਕਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ
ਰੂਬੀਕਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਟਰ ਅਤੇ ਗੇਰੇਨੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ VT-40, KVN, Perestriy Lightning, ਅਤੇ Lancet ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ FPV ਡਰੋਨ, ZALA ਤੋਂ ਖੋਜ UAV, Orlens, Supercam ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਲਨੀਆ ਡਰੋਨ, ਰੂਬੀਕਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ
ਰੂਬੀਕਨ ਦੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਨੀਆ ਡਰੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ UAV ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮੋਲਨੀਆ (ਰੂਸੀ: "ਲਾਈਟਨਿੰਗ") 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (15 ਪੌਂਡ) ਤੱਕ ਦਾ ਪੇਲੋਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (19 ਮੀਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਦਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪਹਿਲੇ-ਵਿਅਕਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ (FPV) ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।