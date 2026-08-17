ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : August 17, 2026 at 2:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਪਲਾਂਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਰੋਸੀਸਕਾਇਆ ਗਜ਼ੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਵੀ ਰਿਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਕ੍ਰਾਈਵੀ ਰਿਹ ਨੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਕੀਵ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਕ੍ਰਾਈਵੀ ਰਿਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਵੀ ਰਿਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਵ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਂਦਰੇਈ ਵੋਰੋਬਯੋਵ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ "ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 822 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ
ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 822 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 83 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੋਡੋਲਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਵਾਈਲਡਬੇਰੀ' ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਾਈਲਡਬੇਰੀਜ਼ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ, ਅਰਬਪਤੀ ਤਾਤਿਆਨਾ ਕਿਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਗੇਈ ਸੋਬਯਾਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਡਰੋਨ ਰੂਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।