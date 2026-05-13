ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਰੂਸ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਵਰੋਵ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
Published : May 13, 2026 at 8:37 PM IST
ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਟੂਡੇ-ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ।"
"ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ"
ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।"
ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੂਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ "ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਹਨ।
ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੋਦੀ) ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਫੌਜੀ, ਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ।
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ"
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।" ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਭਵ ਹੈ - ਇਹ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਸੀ-ਭਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।"
"ਹਿੰਦੀ-ਰੂਸੀ ਭਾਈ ਭਾਈ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਹਾਲੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਬੰਧ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।"
ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸਤ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਰੋਵ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
"ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀ20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
