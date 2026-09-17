ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ? ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ANI
Published : September 17, 2026 at 11:18 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ 262 ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ 159 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ?
ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਮਗਰੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸੰਸਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਡੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਰੂਸੀ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH | The US Congress has passed the sweeping sanctions bill targeting Russia and Iran, officially named the Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, with a 262-159 vote in the House. The bill now sits on President Trump’s desk, with his signature anticipated in the days ahead. (Source: US House Clerk/YouTube)— ANI (@ANI) September 16, 2026
100 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਆਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮਿਲਟ੍ਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸਤ
ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 86-11 ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਟੈਰਿਫ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਉਸ ’ਚ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
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