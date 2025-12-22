ਰੂਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : December 22, 2025 at 11:26 AM IST
ਫਲੋਰੀਡਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
XX 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਟਕੌਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਕਿਰਿਲ ਦਮਿਤਰੀਵ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੋਸ਼ ਗ੍ਰੂਏਨਬੌਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ ਅਤੇ ਰੁਸਤਮ ਉਮਰੋਵ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ "ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ" ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੁਸਤਮ ਉਮਰੋਵ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੁਸਤਮ ਉਮਰੋਵ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਂਡਰੀ ਹਨਾਟੋਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੋਸ਼ ਗ੍ਰੂਏਨਬੌਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।"
ਚਾਰ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕਰੇਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 20-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਢਾਂਚਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ।"
ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਮਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਤਰਜੀਹ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,"।