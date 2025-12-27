ETV Bharat / international

ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ EU 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

RUSSIA ACCUSES UKRAINE
RUSSIA ACCUSES UKRAINE (AFP)
author img

By AFP

Published : December 27, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ: ਯੂਕਰੇਨੀ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਕੀਵ ਦੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 28-ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ (ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ) ਡੋਨਬਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਾਪੋਰਿਝਿਆ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।" ਫਲੋਰੀਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਕ ਯੂਰੀ ਊਸ਼ਾਕੋਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਰਿਆਬਕੋਵ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਰਿਆਬਕੋਵ ਨੇ ਰੂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।" "ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ "ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ "ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ" ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ "ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਵ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ: ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਪੋਰੀਝੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਜੋ ਰੂਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ, ਜ਼ਾਪੋਰਿਝਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕਰੇਨੀ-ਰੂਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਵ ਲਈ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਡੋਨਬਾਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਜਾਣਾਂਗੇ," ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਰੂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,"।

TAGGED:

ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
RUSSIA
UKRAINE
EU
RUSSIA ACCUSES UKRAINE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.