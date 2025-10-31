ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Published : October 31, 2025 at 5:11 PM IST
ਕੀਵ: ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ "ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਊਰਜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ" ਦੱਸਿਆ।
18 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 18 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨੀ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
"ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ"
ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਲੀਆ ਸਵਿਰੀਡੇਂਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ ਆਪਣਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਊਰਜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਘ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ; ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ (ਰੂਸ 'ਤੇ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,"। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲੋਵੀਆਂਸਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਦੀਮ ਲਯਾਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (12 ਮੀਲ) ਦੂਰ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਾਪੋਰੀਝਜ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਜ਼ਾਪੋਰੀਝਜ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਵਾਨ ਫੇਡੋਰੋਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਪੋਰੀਝਜ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੱਧ-ਪੱਛਮੀ ਵਿਨਿਤਸੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨਤਾਲੀਆ ਜ਼ਬੋਲੋਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਛਮੀ ਲਵੀਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਪੋਲਿਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ
ਪੋਲਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਟੋ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਪੋਲਿਸ਼ ਏਅਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਡੋਮ ਅਤੇ ਲੁਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਫੌਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।