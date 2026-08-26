RSS ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - 'ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ'
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਏਕਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : August 26, 2026 at 2:49 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਤਿਲਕ' ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ" ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਇਹ ਦੌਰਾ RSS ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਗਵਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, "ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ" ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਇਲਾਗ (AHEAD) ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
#WATCH | RSS chief Mohan Bhagwat arrives in New York, US. pic.twitter.com/K36RBsff93— ANI (@ANI) August 25, 2026
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਏਕਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗਵਤ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ।"
#WATCH | RSS Chief Mohan Bhagwat is set to address the Indian diaspora in New York for the 'Universal Oneness Celebrations' at Madison Square Garden on August 29, 2026.— ANI (@ANI) August 25, 2026
Ahead of the event, New York Mayor Zohran Mamdani said, " i also stand here as the first indian american mayor… pic.twitter.com/MudVcDC83q
ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਰਐਸਐਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਈਏ) ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ "ਪੱਖਪਾਤੀ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ USCIRF ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ RSS ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ (RAW) ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ "ਸ਼ੱਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ" ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਵਾਂ" ਚਿੱਤਰਣ ਕਿਹਾ।