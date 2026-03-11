ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਸੰਬਧ ਬਣਾਉਣਗੇ'
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਲਾਮਿਛਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ।
By PTI
Published : March 11, 2026 at 7:24 AM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ/ਨੇਪਾਲ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਲਾਮਿਛਾਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ" ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 125 ਸੀਟਾਂ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਨੇ 165 ਵਿੱਚੋਂ 125 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 4,974,957 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਲਾਮਿਛਾਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ "ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ" ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਰਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਆਰਐਸਪੀ 'ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਆਰਐਸਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਮੀਛਾਨੇ ਅਤੇ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਧੇਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।”
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 275 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 165 ਮੈਂਬਰ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ (FPTP) ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 110 ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨਤੀਜੇ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ 165 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਐਸਪੀ 125 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਐਨਸੀ) ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਨੌਂ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਨੇ ਅੱਠ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਪੀਪੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤੀ ਵੋਟਿੰਗ (ਪੀਆਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ, ਆਰਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,974,957 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1,685,722 ਵੋਟਾਂ, ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨੂੰ 1,402,157, ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 763,633, ਸ਼੍ਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 350,809, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 323,744 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਰਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 175 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 76(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।