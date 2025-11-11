ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਣਗੇ : ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 11, 2025 at 1:59 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਭਾਰਤੀ) ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
#WATCH | " well, right now, the tariffs are very high on india because of the russian oil, and they've stopped doing the russian oil. it's been reduced very substantially. yeah, we're going to be bringing the tariffs down...at some point, we're going to be bringing them down..."… pic.twitter.com/oGpHQXJLhE— ANI (@ANI) November 10, 2025
ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ: ਟਰੰਪ
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ।"
"ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਰਿਫ"
ਗੋਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਭਾਤਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ'।
We didn’t have any trade deal with the US in the past. What has “love” got to do in relations between countries. More serious diplomatic vocabulary is needed. https://t.co/GCL62jQTDi— Kanwal Sibal (@KanwalSibal) November 11, 2025
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ'।'
ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ 'ਤੇ 2025 ਦੀ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 191 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
#WATCH US President Donald Trump says, " we're making a deal with india, a much different deal than we had in the past. so right now, they don't love me, but they'll love us again. we're getting a fair deal, just a fair trade deal. we had pretty unfair trade deals...but we're… pic.twitter.com/r93gmaU7xk— ANI (@ANI) November 10, 2025
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।