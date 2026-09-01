ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ ਅਪਡੇਟ: 1,003 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,003 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4,000 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
Published : September 1, 2026 at 4:08 PM IST
NEPAL FLOOD: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। 1,003 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਮਲਵਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।
ਅੱਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,400 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10,451 ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਘਾਤਕ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
India’s technical rescue team, in coordination with the Nepali Army, made progress at Chilime and Langtang sites. Rescue efforts to continue tomorrow. https://t.co/5N64X6J60h— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 31, 2026
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੰਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਛੇਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਾਰ, ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਡੀਵੀਆਈ ਵਰਗੀ ਰਾਹਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬੇਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਏਅਰਟਾਈਟ ਬੈਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਗ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੁਵਾਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਿਪਿਨ ਰੇਗਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੁਵਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਤਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੇਗਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਤੋਂ ਰਸੁਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਤੋਂ ਰਸੁਵਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ DNA ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਭੇਜੇਗਾ
ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੇਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਲਾਸ਼, ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ: ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੋਖਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਨੰਬਰ 1003 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਦੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਦਹਿਤ ਅਤੇ ਰੂਪਨਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਗਾਈਡ ਦਾਮੋਦਰ ਬਸਿਆਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਹਿਤ ਅਤੇ ਬਸਿਆਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Rescuers struggle through mud and debris into a seventh day as the death toll neared 1,000 and the number of missing people soared past 4,400 since glacial floods roared down from the China-Nepal border, creating an 'unimaginable' disaster https://t.co/2o76npGt4D pic.twitter.com/jqxvDaWILT— AFP News Agency (@AFP) August 31, 2026
ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ 158 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ 158 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੋਜ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸੁਵਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਲੀਮੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਟਨਲ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸੁਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਯਾਬਰੂਬੇਸੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਚਿਲੀਮੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸੁਰੰਗ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਮੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਰੇਗਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਣਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ, ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ।
ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਚੀਨ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ "ਅਕਲਪਿਤ" ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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