ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸਾਇਰਨ
ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
By ANI
Published : June 6, 2026 at 5:06 PM IST
ਕੁਵੈਤ ਸਿਟੀ: ਕੁਵੈਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਦੁਸ਼ਮਣ" ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (UAV) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ" ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਗਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 6, 2026
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/88tTHBcKAd
ਕੁਵੈਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਵੈਤੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੇ ਗਏ ਧਮਾਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਥਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਏਅਰਫੀਲਡ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਅਲਾਰਮ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਡਮਰੂ ਵੱਲ ਕਈ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਐਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ। ਯੂਐਸ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।