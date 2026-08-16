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ਕਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਈਰਾਨੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ

ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

QATAR THREE IRANIAN PILOTS
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਿੱਤਰ (IANS)
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By ANI

Published : August 16, 2026 at 10:12 AM IST

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ਕਤਰ: ਕਤਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਜੇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ (ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈਰਾਨੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਘੁੰਮ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਘੁੰਮ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਂਪੇ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ।" ਕਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ"

ਅਲ-ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਈਰਾਨੀ Su-24 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ।

ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੀ 'ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਜ਼ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਘੇਰਜ਼ਾਦੇਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇਦ ਸਲੇਹੀ, ਅਬਦੁਲ-ਮਾਜਿਦ ਦਸ਼ਤੀਅਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਬੇਹਰੂਸ਼ੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਘੇਰਜ਼ਾਦੇਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (ICRC) ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

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TAGGED:

QATAR THREE IRANIAN PILOTS
REPORTS AS MISLEADING
ਤਿੰਨ ਈਰਾਨੀ ਪਾਇਲਟ
ਕਤਰ
QATAR DENIES DETAINING

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