ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਬੁਰੇ

ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- "ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।"

Putin warns to ukraine
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਵੈਲੇਰੀ ਗੇਰਾਸਿਮੋਵ। (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 18, 2025 at 12:10 PM IST

ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਸਕੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ "ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ" ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਰੂਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਪੁਤਿਨ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਰੂਸੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਬਫਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ" ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ-ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।

"ਝੂਠ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ..."

ਰੂਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਰੇਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ "ਝੂਠ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ... ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ

ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਪੁਤਿਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ?

ਪੁਤਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੀਮੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ" ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ।

ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਕੀਵ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ"

ਯੂਕਰੇਨੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ "ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ" ਪਰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ "ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਛੱਡਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ "ਸੂਰ" ਕਿਹਾ, ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰੂਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ "ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ।"

ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਰੇਈ ਬੇਲੋਸੋਵ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡੋਨੇਟਸਕ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਲੋਸੋਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਜ਼ਾਪੋਰਿਝਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਡਨੀਪ੍ਰੋਪੇਟ੍ਰੋਵਸਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਬੇਲੋਸੋਵ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਡਰੋਨ, ਜੈਮਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਰੱਕੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਵਾਨ ਫੇਡੋਰੋਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਾਪੋਰਿਝੀਆ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਗਲਾਈਡ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 69 ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 29 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 94 ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਤਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕ੍ਰਾਸਨੋਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਵੋਰੋਨੇਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗੁਸੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

