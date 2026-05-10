ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਕਿਹਾ- ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ (IANS)
By ANI

Published : May 10, 2026 at 12:10 PM IST

ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਰੀ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ"

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

"ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ"

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਭ IAEA ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਕੰਮ IAEA ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

