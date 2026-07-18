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ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ? ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਕੈਨੇਡੇਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।

DEATH PUNJABI TRUCK DRIVER CANADA
ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By PTI

Published : July 18, 2026 at 10:03 PM IST

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ਓਟਾਵਾ (ਕੈਨੇਡਾ): ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੱਸਮਈ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 29 ਸਾਲਾ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨੀ ਕਰੀਕ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਵਰਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਕੀ 29 ਸਾਲਾ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ?

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ "ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।" ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨਵਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ?

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

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DEATH PUNJABI TRUCK DRIVER CANADA

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