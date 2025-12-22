ETV Bharat / international

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬੂਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ-2 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

PTI workers are protesting across Pakistan
ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 22, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ-2 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਦਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ "ਲੜਦੇ" ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ, ਡਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ "ਮੰਗਿਆ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਘਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਗਈ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ-2 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ-2 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ।

ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੱਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 29 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, 92 ਅੱਪਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਅਤੇ 340 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੈਪਿਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਲੀਟ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਸੱਤ ਭਾਗ, 22 ਰੈਪਿਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੰਗ ਦੇ 400 ਮੈਂਬਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 32 ਪਿਕਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਲੀਟ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡੋ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣਾ

ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ-2 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਰਜੁਮੰਡ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੈਦ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

