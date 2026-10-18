ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 18, 2026 at 12:11 PM IST
ਪੈਰਿਸ: ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਰਾਂਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 110 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲਗ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।'
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।"
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਫਰਾਂਸ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ "ਯੈਲੋ ਵੈਸਟ" ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੀਬਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। "ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ," ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਮਾਬਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੀਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁੱਡ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੋ ਪਲੇਸ ਡੇ ਲਾ ਰਿਪਬਲਿਕ (ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ) ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਓਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪਸ-ਏਲੀਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪੈਰਿਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਭੀੜ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਲਨ ਵੀ ਵਜਾਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਓਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੱਧ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਮੋਗੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।