'ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨਰੇਂਦਰ, ਫਰਾਂਸ-ਭਾਰਤ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ', ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵਿਦਾ
ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
Published : June 19, 2026 at 10:21 AM IST
ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੇਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, "ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨਰੇਂਦਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।" ਹਿੰਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਰੋਨ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ।" (ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨਰੇਂਦਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ)।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਆਪਣੀ ਹਲਕੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ" ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, "ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"
Priye mitr @NarendraModi. pic.twitter.com/BXPVenkrXi— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026
ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧ
ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਇਸ ਦੇ ਵਿਲਾ ਕੈਰੀਲੋਸ ਵਿਖੇ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੱਟ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀਵਾਟੈਕ 2026 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।