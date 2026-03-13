ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ
ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 13, 2026 at 8:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਓਰੇਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ AWS ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਉਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
AWS (ਇੱਕ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ: "ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੇ AWS ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਰਿਮੋਟ ਬੈਕਅੱਪਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋੜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੈੱਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿਘਨ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਕਲਾਉਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $270 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ?
ਦਰਅਸਲ, 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੇਟੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੰਗ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ, ਊਰਜਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਖਜ਼ਨਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 20-ਹਾਲ, ਏਆਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਲਾਰਮ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, AWS ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੇੜੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ - ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਇਸਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ "ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ" ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਈਟੀ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ 1.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ $14.63 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 2030 ਤੱਕ $20 ਤੋਂ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ AWS, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਜ਼ੂਰ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਉਡ, ਅਤੇ ਓਰੇਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ) ਕਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੂਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੇਟੈਂਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੈਨ ਲੇਕਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕੱਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।