ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ, ਗੂੰਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣੀ; ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : July 9, 2026 at 8:49 PM IST
ਮੈਲਬੌਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ; ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਭਜਨ ਕਲੱਬਿੰਗ' ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਸਫਲ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ऑस्ट्रेलिया की धरती पर गूंजा...— BJP (@BJP4India) July 9, 2026
भारत माता की जय और वंदे मातरम् का जयघोष! 🇮🇳 pic.twitter.com/zAX7PhnOPX
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ।" ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, "ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ।" ਅਸੀਂ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਬਰੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ - ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕ ਹਨ; 'ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ' (ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨਣਾ) ਦਾ ਮੰਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਸਰਵੇ ਭਵਨਤੁ ਸੁਖਿਨਹ' ਹੈ—ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ—ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
We Indians love to spread love.— BJP (@BJP4India) July 9, 2026
Your homes may have Australian milk, but the tea made from it is Indian.
You must have heard about the Bhajan Clubbing trend driven by the Gen Z of India.
And your weekends in Australia are also filled with spiritual activities.
- PM… pic.twitter.com/5pfvqVa3vI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਇਸਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 2014 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ 28 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ 'ਹੈਟ੍ਰਿਕ' ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਾਨ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ - ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ 'ਛੋਟਾ ਭਾਰਤ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ 'ਛੋਟਾ ਭਾਰਤ' - ਪਰ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।