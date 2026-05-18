ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਵੀ ਹੈ।
Published : May 18, 2026 at 3:55 PM IST
ਓਸਲੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਸਲੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਿਰ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਿਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।"
Landed in Oslo, Norway. I’m grateful to Prime Minister Jonas Gahr Støre for the warm welcome at the airport. This is the first Prime Ministerial visit to Norway in over four decades. I’m confident it will add vigour to the India-Norway friendship. I will call on Their Majesties… pic.twitter.com/dbduzAXVjt— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026
ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਨਾਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਰਵੇ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੋਰਡਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ (EFTA) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਲਡ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸੋਨਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣਗੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ - ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਰਡਿਕ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $2.73 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
(ਇਨਪੁਟਸ: ANI ਅਤੇ PTI)