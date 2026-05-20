ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ 'Melody', ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ

ਇਟਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ 'ਮੈਲੋਡੀ' ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 20, 2026 at 2:22 PM IST

ਰੋਮ (ਇਟਲੀ): ਇਟਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਮੇਲੋਡੀ"। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖਿੜਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ

'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟੌਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਮ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਲੋਸੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ

ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਓ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਲੋਸੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ-ਇਟਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।

