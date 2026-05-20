ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ 'Melody', ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ 'Melody', ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ
ਇਟਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ।
Published : May 20, 2026 at 2:22 PM IST
ਰੋਮ (ਇਟਲੀ): ਇਟਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਮੇਲੋਡੀ"। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖਿੜਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
ਪਾਰਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ
'ਮੇਲੋਡੀ' ਟੌਫੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟੌਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਮ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਲੋਸੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
I am very grateful to the Indian community in Italy for the warm welcome in Rome last evening.— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
Their deep affection for India and commitment towards strengthening India-Italy ties are truly commendable. The Indian diaspora continues to make our nation proud across the world. pic.twitter.com/YK72UPrVzZ
ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ
ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਓ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਲੋਸੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ-ਇਟਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।
