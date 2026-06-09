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ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਟਰੰਪ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

TRUMP IRAN PORTS BLOCKADE
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
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By ANI

Published : June 9, 2026 at 12:46 PM IST

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ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਸਪਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ।" ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ - ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੋਗੇ।" ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਲੜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।"

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਹਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ।" ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ - ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੈਲੀ-ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨ 'ਤੇ "ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੋ-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਣ ਹੈ।

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਕਸੀਓਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਬੀਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਾਓਗੇ।"

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ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ
TRUMP IRAN PORTS BLOCKADE

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