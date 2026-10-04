ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਕੀ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਾਂ ਲੂਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਗੇ?
ਲੂਲਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਲੂਲਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 4, 2026 at 2:06 PM IST
ਸਾਓ ਪੌਲੋ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ): ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਨਆਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਘੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 513 ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਲੂਲਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲੂਲਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 159 ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੂਲਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਚੋਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ।"
ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਸਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਥਾਮਸ ਟ੍ਰੋਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੋਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।"
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੂਲਾ ਨੇ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ - 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਹੁਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਰਲੋਸ ਮੇਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਲੂਲਾ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ (ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ) ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਓਰਟੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ।
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ੀ
ਮੇਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੂਲਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੂਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਬੈਂਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਵੈਂਜਲੀਕਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।