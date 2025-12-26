ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ISIS ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 26, 2025 at 1:57 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ISIS ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ISIS ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। "ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

'ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ MERRY CHRISTMAS'

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ MERRY CHRISTMAS।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈਐਸਆਈਐਸ-ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ (ISIS-WA) 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, CENTCOM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਲਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

