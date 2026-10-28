ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਲੂਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ 'ਸ਼ਰਮਨਾਕ'
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 1:31 PM IST
ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਆਖਿਆ।
ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੂਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ 81ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ, ਅਲਵੋਰਾਡਾ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।"
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਮੌਰੀਸੀਓ ਮਾਰਕਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਲਾਰ ਟੋਮਸ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ, ਏਜੰਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਫੈਸਲਾ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਲਾਰ ਟੋਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਰੇਸ ਨੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਟੋਮਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਲਾ ਨੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, 51.79 ਫੀਸਦ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ 48.21 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। 45 ਸਾਲਾ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ।
ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੂਲਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ, ਅਲਵੋਰਾਡਾ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ 81ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ,"
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