ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੰਗੋਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਬਣੇ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਗੋਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

PRESIDENT ANGOLA VISIT
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੰਗੋਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਲੁਆਂਡਾ ਪਹੁੰਚੀ (ANI VIDEO)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 9, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
ਲੁਆਂਡਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਅੰਗੋਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੁਆਂਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਸ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੋਲਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜੋਓਓ ਲੌਰੇਂਕੋ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਕਰ ਡੈਲੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਤੋਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੋਲਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗੋਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਅੰਗੋਲਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲੌਰੇਨਕੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੂਮਾ ਗਿਡੀਅਨ ਬੋਕੋ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
INDIA ANGOLA RELATION
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਅੰਗੋਲਾ ਦੌਰਾ
PRESIDENT ANGOLA VISIT

