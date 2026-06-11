ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਸੰਦ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਤੁਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
Published : June 11, 2026 at 11:49 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ "ਪਸੰਦ" ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਧੋਖਾ" ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਸੰਦ ਹੈ।" ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
JUST NOW: President Trump has confirmed that a secret U.S. military operation successfully escorted more than 100 million barrels of oil safely into the open market.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 10, 2026
Under the direct, confidential command of the White House, more than 200 commercial ships successfully bypassed… pic.twitter.com/XGaG2ZHt5z
ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ - ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਸੰਦ ਹੈ।'" ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਪਰਬੋਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $90 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ $110 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।" ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ, ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਬੀਮਾ - ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘੰਟੇਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ - ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ - ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਕਿਫਾਇਤੀ ਏਜੰਡੇ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।"