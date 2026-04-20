ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ; ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 20, 2026 at 4:28 PM IST

ਟੋਕੀਓ: ਉੱਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:53 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੈਨਰੀਕੂ ਤੱਟ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, NHK ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 10 ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭੂਚਾਲ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਪਾਨ

ਜਾਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ "ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ" 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਪਾਨ ਸੁਨਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 7.4 ਮਾਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੂਚਾਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੋਲੂਕਾ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਰਨੇਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 127 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

