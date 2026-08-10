ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਘਰਾਂ-ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਘਰਾਂ-ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ।
Published : August 10, 2026 at 7:56 PM IST
ਬੋਗੋਟਾ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 7.4 ਦੱਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ।
ਕੀ ਭੂਚਾਲ 115 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ?
EMSC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 7.4 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 115 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੈਨ ਜੋਸੇ ਡੇਲ ਪਾਲਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਗੋਟਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
A powerful earthquake shakes Colombia and Ecuador, prompting people to evacuate homes and buildings. https://t.co/mW2g7stRlW— The Associated Press (@AP) August 10, 2026
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.7 ਦੱਸੀ
ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸੇਵਾ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.7 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ' ਕੀ ਹੈ?
'ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ' ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Así se vivió el fuerte sismo de magnitud preliminar 7.4 que se registró en Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. pic.twitter.com/cEc1xRSsHe— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026
ਇੱਕ U-ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਲੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।