ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : April 2, 2026 at 11:57 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਬੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:48 ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ'
ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (USGS) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 1.20 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ 126.35 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਅਤੇ ਮਲੂਕੂ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਲੂਕਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਯੂਐਸਜੀਐਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ, ਜਿਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 7.4 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੋਲੂਕਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:48 ਵਜੇ ਆਇਆ।
'ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ'
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨਾਡੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। "ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਨਾਡੋ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਪੀੜਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।'
"ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ'
ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ "ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ" ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਨਾਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। USGS ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ" ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
'ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ'
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ BMKG ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਮਿਨਾਹਾਸਾ ਵਿੱਚ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਟੁੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (8 ਇੰਚ) ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਾਲਮੇਹਰਾ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਇੱਕ ਫੁੱਟ) ਦੀ ਉਚਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਨੋਲੂਲੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਨਾਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਪਰ ਹਵਾਈ ਗੁਆਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ'
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚਾਪ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।