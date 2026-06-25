ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ': ਕਿਉਂ ਡੁੱਬੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ 'ਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਨਾਰਥ' ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ PM?
ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ...
Published : June 25, 2026 at 8:46 PM IST
ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟੁਲਮੇਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰ ਗਿਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ 'ਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਨਾਰਥ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗਣਿਤ।
ਠੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਟੋਰੀ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਰਮਰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਆਕਸਟੇਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਲਮੇਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, 1985 ਵਿੱਚ ਲੀਡਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (CPS) ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। CPS ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੇਵੇਸਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਈਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਮਾਨ
2015 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਬੌਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।
ਸਟਾਰਮਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ "ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, 411 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।"
ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਟਫੇਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਨੇ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਦੋ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ: ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ "ਇਤਿਹਾਸਕ" ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ "ਗੱਠਜੋੜ" ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ "ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ" ਸਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ "ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ" ਦੱਸਿਆ।
ਮੈਂਡੇਲਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ (ਅਮਰੀਕਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਪੀਟਰ ਮੈਂਡਲਸਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ‘ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਡ ਮੈਂਡੇਲਸਨ ਦੀ ਪੀਡੋਫਾਈਲ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂਡੇਲਸਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮੈਂਡੇਲਸਨ ਦੇ ਝੂਠਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ" ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ "ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ"।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ: ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਪਤਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
56 ਸਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਟ ਅਤੇ ਟਾਈ ਨਾਲੋਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਰੀਅਰ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਨਹੈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ (ਉਪ-ਚੋਣ) ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ "ਮੋੜ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਬਰਨਹੈਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਅਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2007 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਰਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ" ਉਪਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। "ਗੇਮ ਆਫ਼ ਥ੍ਰੋਨਸ" ਲੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ (ਉੱਤਰ) ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਨਾਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ "ਲੰਡਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਬਰਨਹੈਮ 2017 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 97 ਲਿਵਰਪੂਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ - ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਲਸਬਰਗ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ 'ਟ੍ਰਿਕਲ-ਡਾਊਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ' (ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਮਰ ਨਾਲੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀ - ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੇਅਰ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਰਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਰਨਹੈਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬ੍ਰਾਂਡ "ਮੈਨਚੇਸਟਰਵਾਦ" ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਹੈਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ: ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 81 ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ "ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ" ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (50% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਵੋਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 17 ਜਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?: ਮੇਕਰਫੀਲਡ ਉਪ-ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਸ ਸਟ੍ਰੀਟਿੰਗ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਰਨਹੈਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
1940: ਨੇਵਿਲ ਚੈਂਬਰਲੇਨ (ਰੂੜੀਵਾਦੀ) - ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1937 ਤੋਂ 1940 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
1955: ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ (ਰੂੜੀਵਾਦੀ) - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ 162 ਦਿਨ ਰਿਹਾ।
1957: ਐਂਥਨੀ ਈਡਨ (ਰੂੜੀਵਾਦੀ) - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1957 ਵਿੱਚ ਸੁਏਜ਼ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ 279 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
1963: ਹੈਰੋਲਡ ਮੈਕਮਿਲਨ (ਰੂੜੀਵਾਦੀ) - ਪ੍ਰੋਫੂਮੋ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1963 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ 282 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
1990: ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) - ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਨਵੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ 209 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
2007: ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ (ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ) - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
2016: ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ 64 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
2019: ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਵਾਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 12 ਦਿਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
2022: ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
2022: ਲਿਜ਼ ਟਰਸ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) - ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
2026: ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ (ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ) - ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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