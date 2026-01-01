ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਸਵਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ/ਜਿਨੀਵਾ: ਸਵਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਸ-ਮੋਂਟਾਨਾ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਲਪਾਈਨ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੈਲਾਈਸ ਕੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਟਨ ਲੈਥੀਅਨ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ (0030 GMT) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲੇ ਕੌਂਸਟੇਲੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਸਵਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਸ-ਮੋਂਟਾਨਾ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵਿਸ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਸ-ਮੋਂਟਾਨਾ ਨੂੰ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਕੰਸਟਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਵਿਸ ਐਲਪਸ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਾਂਸ-ਮੋਂਟਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।