PM ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਬੱਬ
ਇਹ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 24, 2026 at 5:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਫੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਯਾਤਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਹਾਲ 'ਪ੍ਰਚੰਡ' ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਸੰਕੇਤ
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ
ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਓਲੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰਾ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰਾ ਹੈ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ "ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਹਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ (imports) ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਬਰਾਮਦਾਂ (exports) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 9.38 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਚਾਰੂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ 'ਸੰਪਰਕ' (connectivity) ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਭੈਰਹਵਾ (ਜੋ ਲੁੰਬਿਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੋਖਰਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਣਵਰਤੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਿਹਾਰ ਆਰ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,455 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 5,285 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ
ਨਾਇਕ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ 5-6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
'ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ' ਦੀ ਨੀਤੀ
ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ' ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮਝ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡੂੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਇਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1950 ਦੀ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ' ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਣ- ਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਿਹਾਰ ਆਰ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
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