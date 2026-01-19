ETV Bharat / international

PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ 20-ਪੁਆਇੰਟ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 19, 2026 at 12:22 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਬੋਰਡ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ!"

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ!'

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜਾ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ,'ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਏਗੀ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਟੇਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ ਹਨ।'

ਇਹ ਸੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਾਜ਼ਾ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 20-ਪੁਆਇੰਟ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੇਅਰ, ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਟਕੌਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਕਾਨ ਫਿਦਾਨ, ਕਤਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਲੀ ਅਲ-ਥਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

