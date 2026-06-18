G7 Summit: "ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ", ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ- "ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਹੇਗਾ।"
Published : June 18, 2026 at 7:42 AM IST
ਈਵੀਅਨ/ਫਰਾਂਸ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
#WATCH | Evian, France | PM Modi tells US President Trump, " we have always said that freedom of navigation should be ensured and we should also stress upon that. lakhs of indian seafarers are om duty in different seas of the world in the sector of maritime trade. i believe that… pic.twitter.com/zeELdPyozB— ANI (@ANI) June 17, 2026
ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੁਵੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
#WATCH | Evian, France | On 3 Indian seafarers killed in an attack near the Strait of Hormuz, US President Donald Trump says, " i heard about that, it's a rough profession and we work together on it. this has been happening throughout time but we work together..."— ANI (@ANI) June 17, 2026
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ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ (ਈਰਾਨ ਨਾਲ) ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
#WATCH | Evian, France: Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with US President Donald Trump on the sidelines of the G7 Summit 2026.— ANI (@ANI) June 17, 2026
US President Donald Trump says, " we had some great meetings in france... it's a g7. we have a g2 coming up, and then we have a g20… pic.twitter.com/e2TVoQrvUI
"ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਹੇਗਾ"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ) ਨੇਤਾ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।" ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਹੇਗਾ।"
"ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ?"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।"
#WATCH | Evian, France | When asked if any sanctions will be reimposed on Russia, US President Donald Trump says, " we are looking at that. we are seeing how far the price of oil comes down, it's really tumbling..it's down, it's soon going to be at the number that was 4 months… pic.twitter.com/xjX8K1XT4C— ANI (@ANI) June 17, 2026
"ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ G7 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, G2 ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ G20, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ $19.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।"