ETV Bharat / international

ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ 'ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ' ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ

melbourne cricket ground
ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ (Courtesy: X-@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 10, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੈਲਬੌਰਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ (MCG) ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀ-20 ਲੀਗ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੀਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-ਡੇ ਨਮਸਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ

ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ (MCG) ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। "ਅਸੀਂ 2036 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 2032 ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਲੀਗ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੇਡ ਸਹਿਯੋਗ ਰੋਡਮੈਪ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ।"

ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਵ ਵਾ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਾ ਸਥਾਲੇਕਰ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।"

"ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਨੂੰਨ"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ (MCG) ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਚ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ।

ਅੱਜ 'ਸ਼ੁੱਕਰ' ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਲਿਆਏਗਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ, 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਿੰਕ ਅਤੇ AI ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੀ ਛਾਲ , ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

TAGGED:

ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
MODI ANNOUNCED FROM MELBOURNE
PM MODI VISIT AUSTRALIA
MELBOURNE PM MODI
MELBOURNE CRICKET GROUND

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.