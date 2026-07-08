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"ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ", ਬੋਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਮਸ਼ਹੂਰ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ।'

PM NARENDRA MODI INDONESIA VISIT
"ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ", ਬੋਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (Courtesy: X- @marendramodi)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 8, 2026 at 7:42 AM IST

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ਜਕਾਰਤਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਬੰਧਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬੀਆਂਤੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।'

'ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੱਤ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਰਨੋ 1950 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੱਤ ਹਨ।" ਭੀੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ।

'ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ'

ਹਲਕੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਤ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਡੀਐਨਏ ਵੀ ਹੈ.ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਂ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬੀਆਂਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਡੀਐਨਏ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ... ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਸਬਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਭਾਰਤੀ ਗੀਤ 'ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ...' ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗੀਤ 'ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ...' ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ 1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।" ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ₹50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ... ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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