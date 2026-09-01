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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਗਏ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ।

26TH SCO SUMMIT KYRGYZSTAN BISHKEK
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2026 at 3:25 PM IST

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ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ: ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ 26ਵਾਂ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਲੇ ਗਏ

ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ 26ਵੇਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸਸੀਓ) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਗੂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਏ।

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ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ
26TH SCO SUMMIT KYRGYZSTAN BISHKEK

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