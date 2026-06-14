ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : June 14, 2026 at 9:50 PM IST
ਨਾਇਸ (ਫਰਾਂਸ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ "ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।"
ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।