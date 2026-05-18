ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਪ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਗੋਟੇਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ (X-@narendramodi)
Published : May 18, 2026 at 10:05 AM IST

ਗੋਥੇਨਬਰਗ: ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ (ERT) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੋਥੇਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ

ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ, ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਵੋਡਾਫੋਨ, ਐਰਿਕਸਨ, ਨੋਕੀਆ, ਔਰੇਂਜ, ਏਐਸਐਮਐਲ, ਐਸਏਪੀ, ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ, ਸ਼ੈੱਲ, ਵੋਲਵੋ ਗਰੁੱਪ, ਮਾਰਸਕ, ਏਅਰਬੱਸ, ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ, ਰੋਸ਼ੇ, ਨੇਸਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ "ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਹਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਸੀਈਓ ਗੋਲਮੇਜ਼, ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਆਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਟੇਨਬਰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਐਫਡੀਆਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ (ERT) ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

