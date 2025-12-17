ETV Bharat / international

ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਇਥੋਪੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ।

By ANI

Published : December 17, 2025 at 3:43 PM IST

ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ: ਇਥੋਪੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, 'ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 28ਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। "ਹੁਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਨਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।"-ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ,ਪੀਐੱਮ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਪੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਥੋਪੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ।"

'ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

'ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ 'ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

