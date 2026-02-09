ਜਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਕਾਈਚੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਜਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਕਾਈਚੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Published : February 9, 2026 at 12:16 PM IST
ਟੋਕੀਓ: ਜਪਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਲਡੀਪੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨੇ ਤਾਕਾਈਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਸਨੇ ਤਾਕਾਈਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ! ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।"
Congratulations Sanae Takaichi on your landmark victory in the elections to the House of Representatives!— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026
Our Special Strategic and Global Partnership plays a vital role in enhancing…
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ
465 ਮੈਂਬਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ, 310 ਸੀਟਾਂ, ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (LDP) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕੌਂਸਲਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, LDP ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 198 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਾਈਚੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
LDP ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ, ਜਾਪਾਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (JIP), ਇਕੱਠੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਾਈਚੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਕਾਈਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੱਧਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 167 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਹਿ-ਨੇਤਾਵਾਂ, ਯੋਸ਼ੀਹਿਕੋ ਨੋਡਾ ਅਤੇ ਤੇਤਸੁਓ ਸੈਤੋ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਕਾਈਚੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ" ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਆਈਪੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਪੋਨ ਇਸ਼ਿਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਆਈਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, 35 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਆਈਪੀ ਨੇਤਾ ਹੀਰੋਫੁਮੀ ਯੋਸ਼ੀਮੁਰਾ ਨੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਡੀਪੀ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।" ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, "ਜਾਪਾਨੀ ਫਸਟ" ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਰਟੀ ਸੈਨਸੀਟੋ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਮ ਮਿਰਾਈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ।
ਲਗਭਗ 1,300 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 289 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 11 ਖੇਤਰੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ 176 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ 27.02 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਿਓਡੋ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤਾਕਾਈਚੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਕਾਈਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭੋਜਨ 'ਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।