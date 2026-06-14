PM ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਫਰਾਂਸ, ਨੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ; ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮੈਕਰੌਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੀਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏਵੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
Published : June 14, 2026 at 7:52 AM IST
ਨੀਸ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਵੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਨੀਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਏਵੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ।"
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਸ ਫੇਰੀ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2026 ਨੂੰ 'ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੀਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਨਤਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2026 ਨੂੰ 'ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸਾਲ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ।"
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "'ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।" ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 13-14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨੀਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 16-18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਈਵੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਨੀਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ 2026 ਨੂੰ 'ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸਾਲ' ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਨਤਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 2026 ਨੂੰ 'ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸਾਲ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ।"
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।" ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨੀਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ "ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਗੂੰਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਕ ਓਡੀਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਮਧੁਪ ਮੁਦਗਲ ਦੀ ਰਚਨਾ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਅੰਨਾ (ਕਥਕ), ਕਲੋਏ ਰੋਮੇਰੋ (ਓਡੀਸੀ), ਅਤੇ ਮਾਰੀਆਨਾ ਬੀਡੇਨ (ਭਾਰਤਨਾਟਿਅਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਵਾਗਤ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨੀਸ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਕ, ਓਡੀਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ।" ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।