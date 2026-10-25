ਭਾਰਤ-ਪੋਲੈਂਡ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਮੋਦੀ-ਟਸਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ-ਪੋਲੈਂਡ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 25, 2026 at 2:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੈਂਡੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ ਭਾਰਤ-ਪੋਲੈਂਡ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਆਈ, ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"
ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐਫਟੀਏ (ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।"
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਸਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ
21 ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਸਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ - ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਸਕ ਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਡਰੋਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਬਿਨਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ
- ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ
- ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਤਪਾਦਨ
- ਖੋਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ
- ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੱਦ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਲਈ, ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਡੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ, ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਲਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਾੜ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ, ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੋਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੋਜ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ-ਪੋਲੈਂਡ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $6.3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਣਯੋਗ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਪੋਲੈਂਡ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਯਾਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਬੰਧ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਪੋਲਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜ, ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਪੁਰਾਲੇਖ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਖੋਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ
ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ "ਭਾਰਤ-ਪੋਲੈਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬ੍ਰਿਜ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ "ਭਾਰਤ-ਪੋਲੈਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬ੍ਰਿਜ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈਕਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ, ਪੋਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਲਿਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈਕਾਥਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬ੍ਰਿਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਲੈਂਡ ਲਗਭਗ 53 ਐਮਈਪੀ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 1990 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸਦਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ" ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਯੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਈਯੂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੰਗਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਪੋਲੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 20 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।" ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦਰਅਸਲ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ (ਭਾਰਤੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।" ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।