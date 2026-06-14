ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਾਇਸ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਵੱਲੋਂ 'ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ 2026' ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
Published : June 14, 2026 at 5:45 PM IST
ਨਾਇਸ (ਫਰਾਂਸ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਇਸ ਵਿੱਚ "ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ 2026" ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 14 ਤੋਂ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਨਵੀਨਤਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੂੰਘੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਂਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਡੂੰਘੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
#WATCH | Nice, France: Speaking on India-France relations, at 'Bharat Innovates' inauguration event, PM Narendra Modi says, " this relationship has connection, conviction, innovation, inspiration, shared values and shared vision. based on the foundation of this relationship, we… pic.twitter.com/y0K2XMYx7b— ANI (@ANI) June 14, 2026
ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਨਵੀਨਤਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
'ਭਾਰਤ ਇਨੋਵੇਟਸ' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਏਆਈ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ - ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਨਵੀਨਤਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਇਨੋਵੇਟਸ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ..."
ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ OYO ਰੂਮਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਰੌਨੀ ਸਕ੍ਰੂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
#WATCH | Nice, France: At 'Bharat Innovates' inauguration event, PM Narendra Modi says, " ...different countries across the world do trade with each other and also strike strategic partnerships with each other. but there are few relations which are driven by shared vision, besides… pic.twitter.com/BRqSCgiUMU— ANI (@ANI) June 14, 2026
'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਏਵੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਨੀਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ 2026 ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨਾਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਫਰਾਂਸੀਸੀ-ਭਾਰਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰੇਗਾ... ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।"
#WATCH | Nice, France: French President Emmanuel Macron speaks at the 'Bharat Innovates' inauguration event— ANI (@ANI) June 14, 2026
Translating his words, a translator says, " it is a huge honour, dear prime minister narendra modi, to welcome you here in nice. a few months ago, we jointly launched the… pic.twitter.com/smwIYsqZhy
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 14-16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 16-18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਵੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ।