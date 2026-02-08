ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ UPI ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
Published : February 8, 2026 at 7:16 AM IST
ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ UPI ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2026 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂ।" ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
Grateful for the warmth of the Indian diaspora in Kuala Lumpur. Our diaspora continues to serve as a strong bridge between India and Malaysia. Addressing a community programme.— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਏਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ; ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
#WATCH | Kuala Lumpur, Malaysia | Addressing the Indian diaspora, Prime Minister Narendra Modi says, " earlier, india was seen just as a huge market. now we are a hub for investment and trade. india is seen as a trusted partner for growth. whether it is the uk. uae, australia, new… pic.twitter.com/HTJ9hOQUWK— ANI (@ANI) February 7, 2026
ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਐਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵੱਲੂਵਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਚਕਾਂ ਨੇ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ, ਕਥਕ, ਕਥਕਲੀ, ਕੁਚੀਪੁੜੀ, ਲਾਵਨੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ "ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ" ਅਤੇ "ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।" ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।