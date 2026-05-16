ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, "...ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Published : May 16, 2026 at 3:47 PM IST
ਦਾ ਹੇਗ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੋਝ ਰਹੇਗਾ।
#WATCH | Netherlands: Prime Minister Narendra Modi says, " today, india is dreaming big... india's youth aspires to propel the country forward in the fields of ai and semiconductors... india is home to the world's third-largest startup ecosystem... contemporary india is undergoing… pic.twitter.com/VmJLajROc9— ANI (@ANI) May 16, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਅਧਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਇਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ 125 ਸਰਗਰਮ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਏਆਈ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
#WATCH | Netherlands: Prime Minister Narendra Modi says, " 12 years ago today—on may 16, 2014—the results of the lok sabha elections were declared. after decades, a stable government with an absolute majority was formed in india... the trust of crores of indians does not let me… pic.twitter.com/5wrFcleSF4— ANI (@ANI) May 16, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Netherlands: Prime Minister Narendra Modi says, " whenever i had a conversation with the leadership of the netherlands, they always praised the indian diaspora... every indian is proud of your contribution to the society and economy of the netherlands..."— ANI (@ANI) May 16, 2026
(video:… pic.twitter.com/Gwh46ZHgsC
ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।"
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ।"